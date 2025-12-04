रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी में करेंगे शादी? अभिनेत्री ने दी प्रतिक्रिया

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में रश्मिका ने विजय संग शादी की चर्चाओं पर काफी गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने प्रशंसकों के साथ कुछ भी साझा करने से पहले उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए है। जब शादी की अफवाहों पर पुष्टि या खंडन के लिए पूछा गया तो रश्मिका ने कहा, "मैं शादी की पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करने का समय आएगा, तब हम करेंगे।"

तैयारी

रश्मिका और विजय की शादी पर चल रही तैयारियां

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने दावा किया था कि रश्मिका और विजय की शादी को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। दोनों ने उदयपुर में संभावित जगहों का जायजा भी लिया है, जहां पर एक "भव्य समारोह" होने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर महीने में रश्मिका और विजय ने सगाई की थी। हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम को निजी रखा गया था। हालांकि, दोनों ने अपनी सगाई की पुष्टि अब तक नहीं की है।