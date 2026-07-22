तेजाश्विनी कोल्हापुरे ने इस वजह से छोड़ी 'गुलाल', लेकिन अनुराग कश्यप ने ही बदल दी किस्मत
तेजाश्विनी कोल्हापुरे ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने अनुराग कश्यप की 2009 की फिल्म 'गुलाल' की एक भूमिका ठुकरा दी थी। उन्होंने बताया कि उस भूमिका में नग्न दृश्य थे, जिसे करने में वह खुद को असहज महसूस कर रही थीं।
सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान तेजाश्विनी ने मजाक करते हुए कहा, 'यह तो हिंदी सिनेमा है। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो मेरे घरवाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे।'
बाद में यह रोल जेसी रंधावा को मिला, जिन्होंने उस दृश्य को करने के लिए बॉडीसूट का इस्तेमाल किया था।
तेजाश्विनी कोल्हापुरे को है इस फिल्म को मना करने का पछतावा
अब तेजाश्विनी सोचती हैं कि अगर उसमें थोड़े बदलाव किए जाते शायद वह वह दृश्य कर सकती थीं। वह यह भी मानती हैं कि उनके मना करने के बाद अनुराग ने आगे बढ़कर किसी और अभिनेत्री को क्यों चुना।
हालांकि, बाद में तेजाश्विनी और अनुराग ने 2013 में फिल्म 'अगली' के लिए साथ काम किया। इस फिल्म ने तेजाश्विनी के करियर को एक अहम मोड़ दिया।
इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों से खूब तारीफ मिली और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया, जो उनके करियर का एक बहुत बड़ा पल था।