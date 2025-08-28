सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' OTT पर कहां देख पाएंगे?
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। सिद्धार्थ-जाह्नवी इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। उनकी यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब 'परम सुंदरी' की रिलीज से फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख पाएंगे।
रिपोर्ट
अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे फिल्म
OTT प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'परम सुंदरी' के OTT राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। फिलहाल फिल्म की OTT की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर, 2025 के अंत तक किया जा सकता है। निर्माताओं की ओर से जल्द ही इस खबर की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी।
परम सुंदरी
तुषार जलोटा हैं फिल्म के निर्देशक
'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, वहीं दिनेश विजान इस फिल्म के निर्माता हैं, जो 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी फिल्मों से पहले ही खूब धमाल मचा चुके हैं। 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहें बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की (परम सुंदरी) की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है।