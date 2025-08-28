OTT पर कहां देख पाएंगे 'परम सुंदरी'? (तस्वीर: एक्स/@MaddockFilms)

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' OTT पर कहां देख पाएंगे?

लेखन दीक्षा शर्मा 03:45 pm Aug 28, 202503:45 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे। इसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। सिद्धार्थ-जाह्नवी इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। उनकी यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब 'परम सुंदरी' की रिलीज से फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आइए जानें आप यह फिल्म OTT पर कहां देख पाएंगे।