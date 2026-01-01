ऋषभ शेट्टी की 'जय हनुमान' से कट गया तेजा सज्जा का पत्ता? अभिनेता ने बताया सच
क्या है खबर?
सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' देकर लोगों की उम्मीदाें को बढ़ा दिया है। उनकी अगली फिल्म 'जय हनुमान' का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। फिल्म का निर्माण 'प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स' (PVCS) के तहत किया जा रहा है, जो तेजा सज्जा के साथ 'हनु-मैन' जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुका है। तेजा ने बताया है कि क्या वह 'जय हनुमान' का हिस्सा होंगे या फिर नहीं।
प्रतिक्रिया
तेजा ने अफवाहों पर लगाई चुप्पी
सोशल मीडिया पर अफवाहें आईं कि 'हनु-मैन' के सीक्वल 'जय हनुमान' से तेजा बाहर हो गए हैं। इसके पीछे 'सीमित स्क्रीनटाइम' और 'रचनात्मक मतभेदों' का हवाला दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, तेजा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह "झूठी खबर" है कि वह ऋषभ की फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। उनके 2 टूक जवाब ने साफ कर दिया कि वह PVCS से अलग नहीं हुए। इस खबर ने तेजा के प्रशंसकों को राहत की सांस दी है।
फिल्म
'जय हनुमान' को लेकर उत्साहित हैं तेजा
अप्रैल, 2024 में बातचीत के दौरान तेजा ने कहा था कि सीक्वल पूरी तरह से भगवान हनुमान पर आधारित होगा। वह फिल्म की शूटिंग को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा था, "मैं जय हनुमान का भी हिस्सा बनूंगा। फिल्म पूरी तरह से भगवान हनुमान जी पर आधारित होगी, लेकिन मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा। मैं सेट पर जाने के लिए बेताब हूं; यह रोमांचक होगा।" तेजा को आखिरी बार सुपरनैचुरल फिल्म 'मिराई' (2025 में रिलीज) में देखा गया था।