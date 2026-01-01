ऋषभ शेट्टी की 'जय हनुमान' से कट गया तेजा सज्जा का पत्ता? अभिनेता ने बताया सच

प्रतिक्रिया

तेजा ने अफवाहों पर लगाई चुप्पी

सोशल मीडिया पर अफवाहें आईं कि 'हनु-मैन' के सीक्वल 'जय हनुमान' से तेजा बाहर हो गए हैं। इसके पीछे 'सीमित स्क्रीनटाइम' और 'रचनात्मक मतभेदों' का हवाला दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में, तेजा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह "झूठी खबर" है कि वह ऋषभ की फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। उनके 2 टूक जवाब ने साफ कर दिया कि वह PVCS से अलग नहीं हुए। इस खबर ने तेजा के प्रशंसकों को राहत की सांस दी है।