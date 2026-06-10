टेलर स्विफ्ट ने 'टॉय स्टोरी 5' प्रीमियर में दिया सबसे बड़ा तोहफा, जेसी के लिए गाया अपने सपने का नया गाना

टेलर ने न्यूमैन के साथ गाया ये खास गाना

अपने धमाकेदार एकल प्रस्तुति के बाद, टेलर ने मशहूर संगीतकार रैन्डी न्यूमैन के साथ 'यू'व गॉट अ फ्रेंड इन मी' गाने पर जुगलबंदी की।

रेड कार्पेट पर उनकी मुलाकात जेसी को आवाज देने वाली अदाकारा जोन कुसैक से भी हुई, जहां दोनों ने एक-दूसरे से खूब बातचीत की।

टेलर ने बताया कि 'टॉय स्टोरी 5' के लिए गाना लिखना उनका जिंदगी का सपना था और फिल्म के निदेशक एंड्रयू स्टैंटन ने भी उनके गाने की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि टेलर के गाने ने जेसी के पूरे सफर को बेहद खूबसूरती से दिखाया है।