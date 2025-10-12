भूल गए आधार कार्ड का नंबर या हो गया गुम, इन तरीकों से फटाफट लगाएं पता 

आधार कार्ड इस समय एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन गया है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर बैंकिंग से जुड़ा काम हर जगह मांगा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे आधार कार्ड गुम हो जाता है और आप नंबर भी भूल जाते हैं। बिना नंबर के E-आधार भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं आप कैसे अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट ID (EID) का पता लगा सकते हैं।

रिकवरी UIDAI देता है रिकवरी की सुविधा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नंबर भूलने वालों के लिए आधार रिकवरी की सुविधा दी है। इसके जरिए आप एक कॉल, SMS या ऑनलाइन रिक्वेस्ट के जरिए कुछ ही मिनटों में अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट ID दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। UIDAI की यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो अपना आधार कार्ड ढूंढने में असफल रहे हैं। नंबर पता चलते ही आप आसानी से नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

टोल-फ्री नंबर कॉल करके लगा सकते हैं पता UIDAI के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करें। हिंदी, अंग्रेजी में से कोई भाषा और 'आधार सर्विसेज' या 'आधार स्टेटस' विकल्प चुनने के बाद एजेंट से बात करें। पहचान वेरिफाई करने के लिए नाम, जन्मतिथि या पिनकोड जैसी जानकारी दें। इसके बाद एजेंट आपको आधार नंबर की जानकारी देगा। मोबाइल से UID GETUID या UID GETEID मैसेज 1947 पर भेजें। कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर आधार या एनरोलमेंट ID आ जाएगी।