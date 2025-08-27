अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन कौन हैं, जिन पर लगा IT कर्मचारी के अपहरण का आरोप?

मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन विवादों में हैं। दरअसल, उन पर कोच्‍च‍ि में एक IT कर्मचारी के अपहरण में शामिल होने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि IT कर्मचारी का अपहरण करने के बाद उसके साथ मार-पिटाई की गई। अब इस मामले में लक्ष्मी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस इस बाबत लक्ष्मी से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। आइए जानें क्या है पूरा मामला और कौन हैं लक्ष्मी मेनन।

मामला घटना के बाद से ही फरार हैं लक्ष्मी मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। अब एक IT कर्मचारी अलियार शाह सलीम की शिकायत पर उन पर मामला दर्ज किया गया है। मामला कोच्चि का है और लक्ष्‍मी घटना के बाद से ही फरार हैं। कोच्चि पुलिस ने बताया कि अपहरण और मारपीट के इस मामले में अभिनेत्री से भी पूछताछ होगी। मामले में नामजद 4 आरोपियों में से 3 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

अपहरण का मामला सबसे पहले जानिए क्या है कोच्चि में अपहरण का मामला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता अलियार शाह सलीम अलुवा के रहने वाले हैं। उन्‍होंने पुलिस को बताया कि कोच्‍च‍ि शहर के एक बार में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। उन्‍होंने बताया कि लक्ष्‍मी के साथ 3 अन्य लोग- मिथुन, अनीश और एक अन्य महिला इस समूह का हिस्‍सा थे। अलियार का कहना है कि वह और उनके दोस्‍त जब इस झगड़े से बचने के लिए सड़क की ओर भागे, तब आरोपियों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया।

घटना अपहरण कर मारपीट की और फिर छोड़ दिया शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी और उनके साथ मौजूद लोग नशे में थे। उन्हाेंने रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर उत्तर रेलवे ओवरब्रिज के पास जबरन उससे झगड़ा किया। अलियार की कार को रोका। उसके चेहरे और शरीर पर लगातार मारा गया और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। उन्होंने अलियार काे अपनी गाड़ी में बैठाया। उसका अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ मार-पिटाई की। बाद में अलुवा-परावूर जंक्शन पर उसे छोड़ दिया गया।

परिचय केरल के कोच्चि में ही जन्मी हैं लक्ष्मी लक्ष्‍मी का जन्‍म 19 मई, 1996 को को केरल के कोच्‍च‍ि में ही हुआ है। वह 29 साल की हैं। उनके पिता रामकृष्‍णन एक आर्टिस्‍ट हैं और दुबई में रहते हैं, जबकि मां ऊषा मेनन कोच्‍च‍ि में ही डांस टीचर हैं। साउथ में लक्ष्मी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उनकी पहली तमिल फिल्म 'सुंदरा पांडियन' थी। लक्ष्मी 1 फिल्मफेयर (साउथ) अवॉर्ड और 1 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 SIIMA पुरस्कार भी जीते हैं।