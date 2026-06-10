टेलर स्विफ्ट ने 'टॉय स्टोरी 5' प्रीमियर पर मचाई धूम, बोल्ड ड्रेस और नए गाने से छा गईं
मंगलवार को लॉस एंजिल्स में 'टॉय स्टोरी 5' के वर्ल्ड प्रीमियर में टेलर स्विफ्ट ने अपनी अलग ड्रेस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
उन्होंने एर्डम के फॉल 2026 की एक शानदार ऑफ-द-शोल्डर मिनी ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में कोर्सेटेड बॉडीस, पैनियर स्कर्ट और आर्म टाइज जैसी खास बातें थीं।
इसके साथ ही उनकी पहचान बन चुकी लाल लिपस्टिक और साइड चोटी ने उनके पूरे लुक को बोल्ड और चंचल बना दिया।
टेलर ने 'टॉय स्टोरी 5' के लिए किया गाना रिलीज
रेड कार्पेट की रौनक के साथ ही टेलर ने फिल्म के लिए 'आई न्यू इट, आई न्यू यू' नाम का एक गाना भी जारी किया। यह गाना काउगर्ल जेसी से प्रेरित है।
इस गीत को जैक एंटोनोफ के साथ मिलकर लिखा गया था और इसे 5 जून को रिलीज किया गया। टेलर ने बताया कि इस गाने को बनाने में उन्हें लगा जैसे वे संगीत की दुनिया में कुछ नया कर रही हैं और साथ ही घर भी लौट आई हैं।
गाने के प्रमोशनल फोटोज में भी वह पुराने, ग्रामीण अंदाज में दिख रही हैं, जिसे देखकर फैंस को उनके शुरुआती कंट्री संगीत के दिन याद आ गए।