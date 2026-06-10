टेलर स्विफ्ट ने 'टॉय स्टोरी 5' प्रीमियर पर मचाई धूम, बोल्ड ड्रेस और नए गाने से छा गईं

टेलर ने 'टॉय स्टोरी 5' के लिए किया गाना रिलीज

रेड कार्पेट की रौनक के साथ ही टेलर ने फिल्म के लिए 'आई न्यू इट, आई न्यू यू' नाम का एक गाना भी जारी किया। यह गाना काउगर्ल जेसी से प्रेरित है।

इस गीत को जैक एंटोनोफ के साथ मिलकर लिखा गया था और इसे 5 जून को रिलीज किया गया। टेलर ने बताया कि इस गाने को बनाने में उन्हें लगा जैसे वे संगीत की दुनिया में कुछ नया कर रही हैं और साथ ही घर भी लौट आई हैं।

गाने के प्रमोशनल फोटोज में भी वह पुराने, ग्रामीण अंदाज में दिख रही हैं, जिसे देखकर फैंस को उनके शुरुआती कंट्री संगीत के दिन याद आ गए।