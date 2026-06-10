टेलर स्विफ्ट ने 'टॉय स्टोरी 5' में खोला बचपन का खजाना, नए गाने ने तोड़े ये रिकॉर्ड

टेलर ने 'टॉय स्टोरी 5' के गाने से एप्पल म्यूजिक का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म के लिए टेलर का नया गाना 'आई न्यू इट, आई न्यू यू', जो उन्होंने जैक एंटोनॉफ के साथ मिलकर लिखा है, ने एप्पल म्यूजिक पर धमाल मचा दिया है।

यह गीत एक दिन में सबसे अधिक बार सुना जाने वाला गाना बन गया है और इसके साथ ही इसने नया रिकॉर्ड भी कायम किया है।

पिछले साल आए उनके 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम के बाद यह उनका पहला नया गाना है।

फिल्म 'टॉय स्टोरी 5' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अपने पसंदीदा खिलौनों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हो जाइए!