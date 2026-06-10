टेलर स्विफ्ट ने 'टॉय स्टोरी 5' में खोला बचपन का खजाना, नए गाने ने तोड़े ये रिकॉर्ड
लॉस एंजिल्स में 'टॉय स्टोरी 5' के प्रीमियर पर टेलर स्विफ्ट का अंदाज ऐसा था, जिसने सभी को बचपन की याद दिला दी।
वह फूलों वाली ड्रेस पहने हुए थीं और उनके हाथ में 1995 की 'टॉय स्टोरी' की एक पुरानी VHS टेप थी।
टेलर ने टॉम हैंक्स और टिम एलन, जो फिल्म में वुडी और बज को अपनी आवाज देते हैं, उनसे उस टेप पर ऑटोग्राफ भी लिया। टॉम हैंक्स ने इस मौके पर मजाक में कहा कि काश टेलर एक VHS प्लेयर भी साथ लातीं।
टेलर ने 'टॉय स्टोरी 5' के गाने से एप्पल म्यूजिक का तोड़ा रिकॉर्ड
फिल्म के लिए टेलर का नया गाना 'आई न्यू इट, आई न्यू यू', जो उन्होंने जैक एंटोनॉफ के साथ मिलकर लिखा है, ने एप्पल म्यूजिक पर धमाल मचा दिया है।
यह गीत एक दिन में सबसे अधिक बार सुना जाने वाला गाना बन गया है और इसके साथ ही इसने नया रिकॉर्ड भी कायम किया है।
पिछले साल आए उनके 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम के बाद यह उनका पहला नया गाना है।
फिल्म 'टॉय स्टोरी 5' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अपने पसंदीदा खिलौनों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार हो जाइए!