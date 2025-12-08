टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स 2026 में कर सकते हैं शादी, तारीख भी आई सामने
क्या है खबर?
अमरीकी पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्स के साथ सगाई की थी। अब चर्चा है कि दोनों अपने रिश्ते को शादी का नाम देना चाहते हैं, इसलिए अगले साल ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध सकता है। यही नहीं, टेलर और ट्रैविस की शादी की तारीख भी सामने आ गई है जिसने उनके प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।
तारीख
इस तारीख पर दोनों कर सकते हैं शादी
मिस मालिनी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें पेज सिक्स की एक रिपोर्ट के हवाले से टेलर और ट्रैविस की शादी की तारीख का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अगले साल 13 जून, 2026 को रोड आइलैंड के वॉच हिल स्थित ओशन हाउस में शादी के बंधन में बंधने जाएंगे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 स्विफ्ट का लकी नंबर माना जाता है।
मुलाकात
ऐसे हुई थी टेलर और ट्रैविस की मुलाकात
टेलर और ट्रैविस की पहली मुलाकात साल 2023 में हुई थी। गायिका के कॉन्सर्ट के दौरान ट्रैविस उन्हें एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें अवसर नहीं मिला। बाद में, उनके पॉडकास्ट पर जब इस बात का जिक्र हुआ तब टेलर को उनके बारे में पता चला था। इसके बाद से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इसके बाद से टेलर और ट्रैविस को कई मौकों पर साथ देखा गया है।