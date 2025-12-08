टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स 2026 में कर सकते हैं शादी, तारीख भी आई सामने

तारीख

इस तारीख पर दोनों कर सकते हैं शादी

मिस मालिनी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें पेज सिक्स की एक रिपोर्ट के हवाले से टेलर और ट्रैविस की शादी की तारीख का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अगले साल 13 जून, 2026 को रोड आइलैंड के वॉच हिल स्थित ओशन हाउस में शादी के बंधन में बंधने जाएंगे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 स्विफ्ट का लकी नंबर माना जाता है।