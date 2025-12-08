गायिका कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई बदसलूकी, चौंकाने वाला वीडियो वायरल
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेघालय में मेगॉन्ग फेस्टिवल के दौरान का है, जहां गायिका स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से जनता का दिल रही थीं। इसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई, जिसे देखने के बाद लोग भी हैरान रह गए। हालांकि, घटना के बावजूद कनिका ने खुद को संयम के साथ संभाले रखा और प्रस्तुति को जारी रखा।
प्रतिक्रिया
वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गायिका कनिका को स्टेज पर गाना गाते देखा जा सकता है। अचानक एक शख्स स्टेज पर आता है और बिना चेतावनी के उन्हें पकड़ लेता है। तभी कुछ लोग आकर उस शख्स को पीछे हटाते हैं। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भारत में महिलाएं मंच पर भी सुरक्षित नहीं हैं।' दूसरे ने लिखा, 'ये घटियापन है।' वहीं कुछ ने वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
