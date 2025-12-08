गायिका कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई बदसलूकी, चौंकाने वाला वीडियो वायरल

कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Dec 08, 202502:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेघालय में मेगॉन्ग फेस्टिवल के दौरान का है, जहां गायिका स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से जनता का दिल रही थीं। इसी दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई, जिसे देखने के बाद लोग भी हैरान रह गए। हालांकि, घटना के बावजूद कनिका ने खुद को संयम के साथ संभाले रखा और प्रस्तुति को जारी रखा।