20 साल बाद कोलकाता लौटीं तस्लीमा नसरीन, 'निर्बाशितो' संग अभिव्यक्ति की आजादी का जश्न

फिल्म 'निर्बाशितो' में एक लेखिका और उनकी प्यारी बिल्ली की कहानी है, जो सीधे-सीधे तस्लीमा के जीवन से जुड़ी है। प्रोडक्शन हाउस के सह-संस्थापक श्रीकांत मोहत ने बताया कि यह केवल एक फिल्म का फिर से रिलीज होना नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का उत्सव है, जिसके पहचान, साहस और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दे आज भी उतने ही मायने रखते हैं।

श्रीकांत ने चुरणी के निर्देशन और कलाकारों के शानदार अभिनय की भी तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म आज भी उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है।

कोलकाता में अपनी यात्रा के दौरान तस्लीमा कट्टरपंथ के विरोध में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी।