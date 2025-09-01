ये 5 बॉलीवुड अभिनेता फिल्मों में खुद करते हैं स्टंट्स, बने हुए हैं फिटनेस की मिसाल

बॉलीवुड की फिल्में रोमांस के साथ-साथ एक्शन के बिना भी अधूरी रहती हैं। किसी फिल्म में हीरो गुंडों से लड़ता नजर आता है तो किसी में इमारतों से छलांग मारता दिखता है। ये खतरनाक स्टंट्स आम तौर पर पेशेवर स्टंटमैन करते हैं, जो शारीरिक रूप से कठिन कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। हालांकि, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं, जो अपनी फिल्मों के सभी स्टंट्स खुद करना पसंद करते हैं। आइए इनके बारे में जानें।

#1 अक्षय कुमार बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' कहलाए जाने वाले अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वह केवल अपने अभिनय के जरिए ही नहीं, बल्कि अपने खतरनाक स्टंट्स के जरिए भी लोगों को दीवाना बना देते हैं। वह मार्शल आर्ट में पारंगत हैं और तायक्वोंडो में ब्लैक बेल्ट हैं। वह केवल फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि 'खतरों के खिलाड़ी' शो के लिए भी स्टंट्स कर चुके हैं। उन्हें बॉडी डबल का सहारा लेना बिल्कुल पसंद नहीं है।

#2 टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ एक बेहतरीन डांसर तो हैं ही, साथ ही वह एक शानदार स्टंट परफॉर्मर भी हैं। वह अपनी फिटनेस को खास प्राथमिकता देते हैं और सभी फिल्मों के स्टंट्स खुद ही करते हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया हुआ है और वह एक बढ़िया जिम्नास्ट भी हैं। टाइगर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और अक्सर स्टंट्स करने के वीडियो साझा करते रहते हैं। 'बाघी 2' में उन्होंने जो स्टंट्स किए, वे वाकई कबीले तरीक हैं।

#3 ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन केवल अपने आकर्षक लुक्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन स्टंट्स के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वह सालों से डांस करते आए हैं, जिस कारण उनका शरीर बेहद लचीला है। इसकी मदद से वह मुश्किल से मुश्किल स्टंट्स भी आसानी से कर लेते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वॉर 2' में लोगों ने उनकी फिटनेस और क्षमताओं को खूब सराहा। उन्होंने 'कृष', 'धूम 2', 'बैंग बैंग' और 'मोहनजोदड़ो' में भी बेहतरीन स्टंट्स किए थे।

#4 विद्युत जामवाल जब भी एक्शन हीरो का जिक्र होता है, सभी के मन में विद्युत जामवाल का नाम जरूर आता है। वह खतरनाक स्टंट्स इतनी आसानी से कर लेते हैं मानो यह उनका रोज का काम हो। वह तब से मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, जब वह महज 3 साल के थे। 'कमांडो' फिल्म ने विद्युत को पहचान दिलाई, जिसमें उन्होंने कई स्टंट्स किए थे। कार की खिड़कियों से कूदना और पेड़ों पर चढ़ना जैसे स्टंट लोगों को आज भी याद हैं।