विजय की 'जना नायकन' ने आते ही गाड़े झंडे, सिनेमाघरों में देखने को मिला फैंस का बेकाबू जोश

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आ रही है।

फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और समीक्षक भी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की यह पहली फिल्म है, जो 2026 में सिनेमा और राजनीति दोनों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण पल है।