विजय की 'जना नायकन' ने आते ही गाड़े झंडे, सिनेमाघरों में देखने को मिला फैंस का बेकाबू जोश
मनोरंजन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने आज अपनी नई फिल्म 'जना नायकन' को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया है। तमिलनाडु में तो फैंस ने ओपनिंग डे पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था।
आम जनता ने नाच-गाने और मस्ती के साथ इस मौके को मनाया और पहले दिन से ही सिनेमा हॉल दर्शकों से खचाखच भरे थे। फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री विजय की फिल्म को मिल रही तारीफ
सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आ रही है।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और समीक्षक भी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की यह पहली फिल्म है, जो 2026 में सिनेमा और राजनीति दोनों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण पल है।