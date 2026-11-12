मुख्यमंत्री विजय ने थूथुकुडी गोलीबारी पीड़ितों के लिए 5.25 करोड़ की राहत का किया ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 2018 में हुए थूथुकुडी पुलिस गोलीबारी कांड के पीड़ितों के लिए 5.25 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है।

इस पैकेज के तहत, जिन 13 परिवारों ने अपनों को गंवाया, उन्हें अब 50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए हर व्यक्ति को 10 लाख रुपये मिलेंगे।

यह दुखद घटना वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान घटी थी। उस घटना में 13 लोगों की जान चली गई थी और 40 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे।