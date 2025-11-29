तमन्ना भाटिया को मिली करियर की सबसे बड़ी फिल्म, पहली बार इस अभिनेता संग जमेगी जोड़ी

बॉलीवुड में अब एक और नई जोड़ी बनने जा रही है। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने नई फिल्म साइन कर ली है। इसका नाम है 'चित्रपति वी शांताराम' और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी । ये पहला मौका होगा, जब तमन्ना और सिद्धांत को पर्दे पर साथ देखा जाएगा। फिल्म की टीम लंबे समय से कहानी और कास्टिंग पर काम कर रही थी। अब तमन्ना के जुड़ने से फिल्म को लेकर उत्साह और उम्मीदें दोनों बढ़ गई हैं।

फिल्म फिल्म में अहम भूमिका में होंगी तमन्ना सिद्धांत चतुर्वेदी की अगली बड़ी फिल्म 'चित्रपति वी शांताराम' में अब तमन्ना भी जुड़ गई हैं। महान फिल्मकार वी शांताराम की बायोपिक पर बनने वाली इस फिल्म में तमन्ना की भूमिका बेहद अहम बताई जा रही है। वो अपने करियर में पहली बार इतनी बड़ी बायोपिक में काम कर रही हैं। अभिजीत देशपांडे ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म में सिद्धांत को वी शांताराम का किरदार निभाते देखा जाएगा। फरदीन खान भी इसका हिस्सा होंगे।

सफरनामा फिल्म में क्या दिखाया जाएगा? इस बायोपिक में वी शांताराम की जिंदगी का वो सफर दिखाया जाएगा, जो गरीबी और संघर्ष से शुरू होकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गज फिल्मकार बनने तक पहुंचता है। सबसे पहले शांताराम ने ही भारतीय फिल्मों में महिला कलाकारों को मजबूत और केंद्र में रखा। वो शुरुआती फिल्मकारों में से थे, जिन्होंने रंगीन फिल्मों को अपनाया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में नई भाषा, नई शैली और नए तकनीकी प्रयोग किए, ये सब फिल्म में दिखाया जाएगा।

लोकप्रियता कान्स से पद्म विभूषण तक, शांताराम को मिले कई प्रतिष्ठित सम्मान वी शांताराम उन शुरुआती फिल्मकारों में से एक थे, जिन्होंने समाजिक मुद्दों को फिल्मों के जरिए पर्दे पर उतारने का काम किया। उनका काम इतना प्रशंसनीय था कि इसका असर विदेशों तक भी देखने को मिला। उनकी फिल्म 'मानूस' देख खुद चार्ली चैपलिन जैसे सुपरस्टार ने उनकी प्रशंसा की थी। शांताराम ने एक ओर जहां कान्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता, वहीं मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था।

