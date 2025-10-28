तमन्ना भाटिया को याद आया मुश्किल वक्त (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tamannaahspeaks)

तमन्ना भाटिया को याद आए मुश्किल दिन, बोलीं- मुझे बताना पड़ा कि मैं मुंबई से हूं

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Oct 28, 202512:17 pm

क्या है खबर?

'बाहुबली' समेत कई दक्षिण भारतीय फिल्में कर चुकीं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुकी हैं। यही नहीं, उनके आइटम नंबर भी काफी पसंद किये जाते हैं। एक वक्त था, जब तमन्ना को मुंबई की पैदाइश होने के बावजूद, बॉलीवुड में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उन्हें शहर के लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि वह असल में वहीं से हैं। अभिनेत्री ने शुरुआती मुश्किल दौर को याद करते हुए ये खुलासा किया है।