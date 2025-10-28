तमन्ना भाटिया को याद आए मुश्किल दिन, बोलीं- मुझे बताना पड़ा कि मैं मुंबई से हूं
क्या है खबर?
'बाहुबली' समेत कई दक्षिण भारतीय फिल्में कर चुकीं अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुकी हैं। यही नहीं, उनके आइटम नंबर भी काफी पसंद किये जाते हैं। एक वक्त था, जब तमन्ना को मुंबई की पैदाइश होने के बावजूद, बॉलीवुड में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उन्हें शहर के लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि वह असल में वहीं से हैं। अभिनेत्री ने शुरुआती मुश्किल दौर को याद करते हुए ये खुलासा किया है।
कठिनाई
तमन्ना ने मुश्किल दौर को याद किया
फिल्मफेयर के साथ बातचीत में तमन्ना ने कहा, "मैं हिंदी फिल्में देखते हुए बड़ी हुई थी, इसलिए मैं उस संस्कृति को समझती थी। लेकिन हां, शुरुआत में, जब मैंने हिंदी फिल्में करना शुरू किया, तो मेरे लिए वाकई मुश्किलें आईं।" उन्होंने आगे कहा, "उस समय तक मैं दक्षिण में लगभग 10, 12 साल काम कर चुकी थी। दक्षिण में मेरी इतनी गहरी अपील थी कि मुझे मुंबई में लोगों को बताना पड़ा कि मैं असल में मुंबई से हूं।"
कर्मभूमि
तमन्ना के लिए दोनों इंडस्ट्री महत्वपूर्ण
तमन्ना ने बताया कि उनके लिए बॉलीवुड और साउथ, दोनों फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए समान महत्व रखती हैं; एक उनकी कर्मभूमि है और दूसरा उनकी जन्मभूमि। बता दें कि तमन्ना ने साल 2005 में हिंदी फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' से डेब्यू किया था। 2006 में उन्होंने तमिल फिल्म 'केडी' से साउथ में कदम रखा। अभिनेत्री को 'हैप्पी डेज' और 'कल्लूरी' जैसी फिल्मों से पहचान मिली थी। काम की बात करें तो, तमन्ना आखिरी बार 'ओडेला 2' में दिखी थीं।