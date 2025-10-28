जय भानुशाली की ताजा पोस्ट ने माही विज संग तलाक की अफवाह को दी हवा

जय भानुशाली की ताजा पोस्ट ने तलाक की अफवाह को दी हवा

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Oct 28, 202511:40 am

क्या है खबर?

जय भानुशाली और माही विज टीवी जगत के मशहूर कपल्स में से एक हैं। दोनों के तलाक की खबरों ने हर किसी काे दंग कर दिया है। चर्चा है कि दोनों ने अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। दोनों के बीच तीनों बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है। तलाक की अफवाह पर भले जय और माही ने प्रतिक्रिया न दी हो, लेकिन अभिनेता की ताजा पोस्ट ने संकेत दे दिया है।