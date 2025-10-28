जय भानुशाली की ताजा पोस्ट ने माही विज संग तलाक की अफवाह को दी हवा
जय भानुशाली और माही विज टीवी जगत के मशहूर कपल्स में से एक हैं। दोनों के तलाक की खबरों ने हर किसी काे दंग कर दिया है। चर्चा है कि दोनों ने अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। दोनों के बीच तीनों बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है। तलाक की अफवाह पर भले जय और माही ने प्रतिक्रिया न दी हो, लेकिन अभिनेता की ताजा पोस्ट ने संकेत दे दिया है।
जय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उनकी बेटी तारा डांस कर रही हैं। इस पर अभिनेता के कैप्शन ने ध्यान खींचा है। उन्होंने लिखा, 'जब पिता बच्चे के साथ अकेले होते हैं, तो ऐसा होना ही है।' जय की ये पंक्ति उस वक्त आई है, जब चर्चा है कि उन्होंने पत्नी माही से तलाक ले लिया है। बता दें कि जय और माही ने साल 2010 में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी।
