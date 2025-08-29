'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का गाना 'तू पहली तू आखिरी' हुआ रिलीज, अरिजीत सिंह ने दी आवाज

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का गाना 'तू पहली तू आखिरी' रिलीज हो गया है।