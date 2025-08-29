'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का गाना 'तू पहली तू आखिरी' हुआ रिलीज, अरिजीत सिंह ने दी आवाज
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की राह दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज के हीरो लक्ष्य लालवानी हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का गाना 'तू पहली तू आखिरी' रिलीज हो गया है।
गाना
कब और कहां देख पाएंगे सीरीज?
'तू पहली तू आखिरी' गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, वहीं इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। इस गाने में लक्ष्य और सहर एक-दूजे के साथ इश्क फरमाते दिख रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पहवा और मोना सिंह जैसे कलाकार भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The most beautiful way to say “forever”— #TuPehliTuAakhri out now 💕— T-Series (@TSeries) August 29, 2025
Watch The Ba***ds of Bollywood, out 18 September, only on Netflix.https://t.co/c4eklmegbA#TheBadsOfBollywood@RedChilliesEnt @NetflixIndia @gaurikhan @iamsrk #AryanKhan #BhushanKumar @Tseries @bilals158… pic.twitter.com/YTEg4zWvRM