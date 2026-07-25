तमन्ना भाटिया का दक्षिण सिनेमा पर बड़ा खुलासा, जानिए क्या बोलीं?

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हाल ही में दक्षिण भारतीय सिनेमा के बारे में अपनी राय रखी है। उनकी मानें तो वहां एक 'पितृसत्तात्मक माहौल' महसूस होता है।

फोर्ब्स इंडिया के साथ एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि दक्षिण में अभिनेत्रियों को अक्सर ऐसे किरदार निभाने पड़ते हैं, जिनमें दमदार अभिनय और नाच-गाने वाले सीक्वेंस दोनों हों, ताकि वे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रख सकें।

तमन्ना का कहना है कि यह अनुभव उनके बॉलीवुड के अनुभव से कहीं ज्यादा सीमित करने वाला है।