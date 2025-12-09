'वी शांताराम' से तमन्ना भाटिया की पहली झलक जारी

सिद्धांत चतुर्वेदी के बाद 'वी शांताराम' से तमन्ना भाटिया की पहली झलक जारी, ये होगा किरदार

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Dec 09, 202511:24 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जो मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम की बायोपिक है। कुछ दिन पहले फिल्म से अभिनेता की धोती-कुर्ता पहने पहली झलक सामने आई थी। इस बायोपिक फिल्म में सिद्धांत के अपोजिट अभिनेत्री तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। फिल्म से उनकी पहली झलक सामने आई है। साथ ही उनके किरदार का खुलासा भी कर दिया गया है। 'वी शांताराम' की बायोपिक फिल्म का निर्देशन अभिजीत शिरीष देशपांडे कर रहे हैं।