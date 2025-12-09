सिद्धांत चतुर्वेदी के बाद 'वी शांताराम' से तमन्ना भाटिया की पहली झलक जारी, ये होगा किरदार
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जो मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम की बायोपिक है। कुछ दिन पहले फिल्म से अभिनेता की धोती-कुर्ता पहने पहली झलक सामने आई थी। इस बायोपिक फिल्म में सिद्धांत के अपोजिट अभिनेत्री तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। फिल्म से उनकी पहली झलक सामने आई है। साथ ही उनके किरदार का खुलासा भी कर दिया गया है। 'वी शांताराम' की बायोपिक फिल्म का निर्देशन अभिजीत शिरीष देशपांडे कर रहे हैं।
जयश्री का किरदार निभा रही हैं तमन्ना
वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वी शांताराम' की बायोपिक में तमन्ना को जयश्री के किरदार में लिया गया है। फिल्म से अभिनेत्री का पहला पोस्टर सामने आया है, जिसमें उन्हें गुलाबी नौवारी साड़ी पहने दिखाया गया है। उनका ये लुक भारतीय सिनेमा के पुराने दौर में ले जाता है। पोस्टर में तमन्ना बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं, जो देखने में काफी दमदार लग रहा है। बायोपिक में उनके किरदार को देखने के लिए प्रशंसक भी उतावले हैं।
जानिए कौन थीं जयश्री
जयश्री, वी. शांताराम की दूसरी पत्नी थीं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में एक कुशल अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने 'डॉ. कोटनीस की अमर कहानी', 'दहेज', 'शकुंतला' और 'चंद्र राव मोरे' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लोगों के बीच पहचान बनाई थी। यही नहीं, फिल्म निर्माता वी. शांताराम के सिनेमाई सफर में, जयश्री एक महत्वपूर्ण किरदार थीं। निर्देशन के साथ, अभिजीत शिरीष ने फिल्म के लेखन का काम भी किया है। हालांकि, रिलीज तारीख आना बाकी है।