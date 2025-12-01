सिद्धांत चतुर्वेदी इस दिग्गज फिल्मकार की बायोपिक के लिए तैयार, सामने आई पहली झलक
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी को आखिरी बार फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया था। तृप्ति डिमरी के साथ वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी। फिलहाल अभिनेता अपनी आगामी फिल्म के लिए कमर कस रहे हैं जो एक बायोपिक होगी। इसमें उन्हें मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि इस बायोपिक फिल्म से सिद्धांत की पहली झलक भी सामने आ चुकी है।
फिल्म
फिल्म की कास्ट और निर्देशक
अभिजीत शिरीष देशपांडे द्वारा लिखित-निर्देशित, यह बायोपिक फिल्म निर्माता शांताराम के शानदार सफर को पर्दे पर दिखाएगी। सिद्धांत ने पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'भारतीय सिनेमा को नया रूप देने वाला विद्रोही वापस वहीं आ गया है जहां उसकी जगह है।' पोस्टर में अभिनेता धोती-कुर्ता पहने हैं और टाेपी उनके लुक को शानदार बना रही है। तमन्ना भाटिया और फरदीन खान भी इस बायोपिक फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का नाम और रिलीज तारीख अभी आना बाकी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
BIOPIC ON ICONIC FILMMAKER V SHANTARAM ANNOUNCED: SIDDHANT CHATURVEDI TO PORTRAY TITLE ROLE... #SiddhantChaturvedi is all set to bring the pioneering actor-filmmaker V Shantaram's extraordinary life to the big screen in the biographical drama titled #VShantaram.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 1, 2025
Written and… pic.twitter.com/cReDJ9JlAn
परिचय
कौन थे फिल्म निर्माता वी शांताराम?
पद्म विभूषण से सम्मानित फिल्म निर्माता वी शांताराम का हिंदी और मराठी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह उन फिल्मकारों में से थे, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों को फिल्मी पर्दे पर उतारने का बखूबी काम किया। उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'अमर भूपाली' (1951), 'दो आंखें बारह हाथ' (1957) और 'नवरंग' (1959) जैसे नाम शामिल हैं। उनके काम का प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी पड़ा था। उनकी फिल्म 'मानूस' की तारीफ खुद चार्ली चैपलिन ने की थी।