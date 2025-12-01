सिद्धांत चतुर्वेदी की बायोपिक फिल्म से पहली झलक जारी

सिद्धांत चतुर्वेदी इस दिग्गज फिल्मकार की बायोपिक के लिए तैयार, सामने आई पहली झलक

लेखन ज्योति सिंह 12:03 pm Dec 01, 202512:03 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी को आखिरी बार फिल्म 'धड़क 2' में देखा गया था। तृप्ति डिमरी के साथ वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी। फिलहाल अभिनेता अपनी आगामी फिल्म के लिए कमर कस रहे हैं जो एक बायोपिक होगी। इसमें उन्हें मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि इस बायोपिक फिल्म से सिद्धांत की पहली झलक भी सामने आ चुकी है।