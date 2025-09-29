तब्बू की फिल्म 'चांदनी बार' का सीक्वल तैयार, मधुर भंडारकर बाहर; कौन संभालेगा निर्देशन की कमान?

मधुर भंडारकर की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन निर्देशकों में होती है। उन्होंने लीक से हटकर फिल्में बनाई और उनकी फिल्मों पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया। 24 साल पहले आई उनकी फिल्म ' चांदनी बार ' भी कुछ ऐसी ही थी, जिसकी कहानी से लेकर कलाकारों के अभिनय तक को समीक्षकों ने जमकर सराहा था। अब मधुर की इस फिल्म का सीक्वल दर्शकों के बीच आ रहा है। आइए जानें, क्या कुछ जानकारी मिली है।

रिलीज दिसंबर, 2026 में बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने 'चांदनी बार' के सीक्वल की घोषणा करते हुए इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा कीं और लिखा, 'चांदनी बार' की वापसी।' इस फिल्म का निर्देशन अजय बहल करेंगे, जिन्हें 'सेक्शन 375' और 'BA पास' जैसी दमदार फिल्मों के लिए जाना जाता है। साल 2026 में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म को मुंबई और दुबई में शूट किया जाएगा। ये 3 दिसंबर, 2026 को पर्दे पर आएगी।

बयान आज की पीढ़ी के हिसाब से लिखी गई है फिल्म की कहानी फिल्म को मुंबई और दुबई में शूट किया जाएगा। संदीप ने फिल्म पर कहा, "ये एक फिल्म नहीं, बल्कि समाज को एक आईना दिखाती है। 2 दशक बाद भी अस्तित्व, सम्मान और महत्वाकांक्षा के संघर्ष वास्तविक हैं। इस सीक्वल के साथ मैं उन सच्चाइयों का फिर से सामना करना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी कहना चाहता हूं, जो आज की पीढ़ी के साथ जुड़ती हो।" बता दें कि फिल्म के ऐलान से प्रशंसक फूले नहीं समा रहे हैं।

फिल्म 'चांदनी बार' ने जीते थे 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 'चांदनी बार 28 सितंबर, 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मधुर भंडारकर ने तब्बू को ध्यान में रखकर लिखा था। फिल्म को बहुत कम बजट में बनाया गया था। मधुर ने कहा था कि उनकी फिल्म 'हीरोइन' में करीना कपूर के कपड़ों पर जितने पैसे खर्च हुए थे, उससे कम बजट में 'चांदनी बार' बन गई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। फिल्म ने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए थे।