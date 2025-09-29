'भूत बंगला' से लेकर 'गुडाचारी 2', वामिका गब्बी की ये फिल्में कतार में 

वामिका गब्बी का नाम उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी खास जगह बनाई है। वह न केवल अभिनय करने में माहिर हैं, बल्कि अपनी सादगी से भी सबका दिल जीत लेती हैं। वामिका ने 'जब वी मेट' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। वामिका 32 साल की हो गई हैं। आइए उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'गुडाचारी 2' वामिका जल्द ही फिल्म 'गुडाचारी 2' में नजर आएंगी, जिसके निर्देशन की कमान विनय कुमार सिरिगिनीडी ने संभाली है। इस फिल्म में इमरान हाशमी और अदिवी शेष भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में देख पाएंगे। यह फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 'गुडाचारी 2' 2018 में आई फिल्म 'गुडाचारी' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

#2 'भूत बंगला' प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'भूत बंगला' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार हैं, वहीं वामिका भी इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। तब्बू और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म अगले साल 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अक्षय इस फिल्म का निर्माण शोभा कपूर और एकता कपूर के साथ मिलकर कर रहे हैं।

#3 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' वामिका के पास फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' भी है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान विकास बहल ने संभाली है, जिन्हें 'क्वीन' और 'शैतान' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जया बच्चन, सिद्धांत चतुर्वेदी और स्वानंद किरकिरे भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाले हैं। 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' की शूटिंग पहले ही गोवा में शुरू हो चुकी है। यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#4 'पति पत्नी और वो 2' वामिका की आने वाली फिल्मों में 'पति, पत्नी और वो' की दूसरी किस्त भी शामिल है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 अभिनेत्रियों के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे, जिनमें वामिका के अलावा सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम शामिल है। मुदस्सर अजीज ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी।