हॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर सबसे खराब शुरुआत करने वाली फिल्मों में शामिल हुई 'क्रिस्टी'
क्या है खबर?
हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिडनी स्वीनी अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'क्रिस्टी' को लेकर चर्चा में हैं। ये अलग बात है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहद निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। सिनेमाघरों में ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर ही इसका काम-तमाम हो गया। आलम ये है कि 'क्रिस्टी' सबसे अधिकतम थिएटर में रिलीज हुईं सबसे खराब शुरुआत करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है।
प्रदर्शन
'क्रिस्टी' ने ली हॉलीवुड में सबसे बुरी ओपनिंग
बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक, सिडनी अभिनीत 'क्रिस्टी' को 2,184 स्क्रीन्स पर रिलीज किया था, बावजूद इसके शुरुआती 1 हफ्ते में उत्तरी अमेरिका में ये महज 11.6 करोड़ रुपये कमा पाई। मोजो ने हॉलीवुड की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड की रैंकिंग में 'क्रिस्टी' को सबसे खराब शुरुआत करने वाली 10 फिल्मों में शामिल कर दिया है। यहां तक कि कोरोना महामारी के समय जो फिल्में आईं, उनका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन भी 'क्रिस्टी' से बेहतर रहा।
फिल्म
मशहूर मुक्केबाज क्रिस्टी मार्टिन की बायोपिक है 'क्रिस्टी'
अभिनेत्री सिडनी की फिल्म 'क्रिस्टी' मशहूर मुक्केबाज क्रिस्टी मार्टिन की बायोपिक है। इस फिल्म का निर्देशन डेविड मिचॉड ने किया है। सिडनी के अलावा, फिल्म में बेन फॉस्टर, मेरिट वीवर, कैटी ओ'ब्रायन, एथन एम्ब्री और चैड एल. कोलमैन जैसे सितारे अहम किरदार में नजर आए हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया था कि उन्होंने इसके लिए करीब 13 किलो वजन बढ़ाया था, ताकि वह अपने किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय कर सकें।