हॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर सबसे खराब शुरुआत करने वाली फिल्मों में शामिल हुई 'क्रिस्टी'

प्रदर्शन

'क्रिस्टी' ने ली हॉलीवुड में सबसे बुरी ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक, सिडनी अभिनीत 'क्रिस्टी' को 2,184 स्क्रीन्स पर रिलीज किया था, बावजूद इसके शुरुआती 1 हफ्ते में उत्तरी अमेरिका में ये महज 11.6 करोड़ रुपये कमा पाई। मोजो ने हॉलीवुड की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड की रैंकिंग में 'क्रिस्टी' को सबसे खराब शुरुआत करने वाली 10 फिल्मों में शामिल कर दिया है। यहां तक कि कोरोना महामारी के समय जो फिल्में आईं, उनका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन भी 'क्रिस्टी' से बेहतर रहा।