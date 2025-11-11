शनाया कपूर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में नजर आएगा ये कलाकार, जानिए अपडेट
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता करण जौहर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की दो किस्त ला चुके हैं, जिन्हें लोगों का बेशुमार प्यार मिला था। अब वह इस सीरीज की तीसरी किस्त पर काम कर रहे हैं, जो वेब सीरीज के रूप में रिलीज की जाएगी। इस सीरीज की मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शनाया कपूर को पहले ही तय किया जा चुका है। ताजा खबर है कि इस सीरीज में दिविक शर्मा की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं उनके बारे में।
परिचय
जानिए कौन हैं दिविक
आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिविक को देखा गया था। उन्होंने बॉबी देओल के बेटे सौमिक तलवार का किरदार निभाया था। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, यह उभरता सितारा आगामी सीरीज 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में नजर आने के लिए तैयार है। दिविक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन IMDB के मुताबिक, उन्होंने सिनेमा में बड़े बैनर वाली कई फिल्मों में सहायक फिल्ममेकर के तौर पर काम किया है।
किरदार
डबल रोल निभाती दिखेंगी शनाया
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' सीरीज की बात करें तो इसमें शनाया को डबल किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। ऐसा इस फ्रेंचाइजी में पहली बार देखने को मिलेगा। सीरीज का निर्देशन रीमा माया करेंगीए जिन्हें लघु फिल्म 'नॉक्टर्नल बर्गर' के लिए जाना जाता है। शनाया के काम की बात करें तो उन्हें 'आंखों की गुस्ताखियां' में देखा गया था। यह उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें विक्रांत मैसी भी हैं। जल्द ही उन्हें सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'वृषभ' में देखा जाएगा।