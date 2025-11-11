'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shanayakapoor02)

शनाया कपूर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' में नजर आएगा ये कलाकार, जानिए अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 02:54 pm Nov 11, 202502:54 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता करण जौहर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की दो किस्त ला चुके हैं, जिन्हें लोगों का बेशुमार प्यार मिला था। अब वह इस सीरीज की तीसरी किस्त पर काम कर रहे हैं, जो वेब सीरीज के रूप में रिलीज की जाएगी। इस सीरीज की मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शनाया कपूर को पहले ही तय किया जा चुका है। ताजा खबर है कि इस सीरीज में दिविक शर्मा की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं उनके बारे में।