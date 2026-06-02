'यूफोरिया' के बोल्ड सीन पर सिडनी स्वीनी का बड़ा खुलासा, कह दी यह बात मनोरंजन Jun 02, 2026

सिडनी स्वीनी, जो 'यूफोरिया' में कैसी का रोल कर रही हैं, उन्होंने शो के फिनाले में अपने बोल्ड सीन शामिल करने पर जोर दिया।

शो के क्रिएटर सैम लेविंसन शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन सिडनी ने उनसे पूछा, 'क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं एक ओनलीफैंस मॉडल का किरदार निभा रही हूं। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि आप इस चीज से बचकर निकल जाएंगे?'

यह फिनाले 31 मई को प्रसारित हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया के विषयों को दिखाया गया था।