सिडनी स्वेनी ने खोला 'यूफोरिया' की देरी का राज, कैसि के इस दिलचस्प मोड़ से उड़ेंगे होश

मनोरंजन Jun 10, 2026

सिडनी स्वेनी ने हाल ही में सोशल मीडिया और प्रेस में चल रही उन खबरों को 'पागलपन' बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि 'यूफोरिया' के तीसरे सीजन में देरी अभिनोताओं की या फिर सेट पर हुए किसी ड्रामे की वजह से हो रही है।

उन्होंने साफ कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया अक्सर बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। वैनिटी फेयर से हुई बातचीत में सिडनी ने स्पष्ट किया कि कास्ट हमेशा HBO के लिए पहली प्राथमिकता पर थी।

ऐसे में उनके निजी कार्यक्रम के कारण 'यूफोरिया' का काम नहीं रुका। सिडनी के अनुसार, शो में देरी की मुख्य वजहें SAG-AFTRA और WGA की हड़तालें थीं।

इसके अलावा पटकथा में भी समय लगा। ये देरी किसी भी कलाकार के निजी योजना की वजह से नहीं हुई थी।