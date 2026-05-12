तारा सुतारिया कान्स में देंगी दस्तक, मिलेगा ये खास सम्मान

'टॉक्सिक' में तारा एक अलग और हटकर किरदार में

गीता मोहनदास के निर्देशन में बनी उनकी अगली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' तारा के लिए एक नई शुरुआत है, जिसमें वह बिलकुल हटकर किरदार में दिखेंगी। कान्स फेस्टिवल के लिए वह एलिजाबेथ टेलर जैसी हॉलीवुड की पुरानी अदाकाराओं से प्रेरणा ले रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर टेलर को अपनी "फॉरएवर इंस्पिरेशन" बताते हुए लिखा था कि अगले हफ्ते के लिए तो वह खासकर उनसे ही प्रेरणा ले रही हैं। कान्स फिल्म फेस्टिवल खत्म होते ही तारा का पूरा ध्यान अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' के प्रचार पर रहेगा।