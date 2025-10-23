रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उठाए ये सवाल

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 5 साल हो चुके हैं। इसी साल मार्च में इस मामले में CBI की जांच पूरी हुई। CBI की क्लोजर रिपोर्ट से जहां अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को राहत मिली, वहीं सुशांत का परिवार इससे नाखुश नजर आया। अब इस केस में नया अपडेट ये है कि सुशांत के परिजनों ने क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। दिवंगत अभिनेता के परिवार ने इसके विरोध में एक याचिका दायर करने की बात कही है।

आरोप परिवार ने कहा- आधी-अधूरी है CBI की क्लोजर रिपोर्ट सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह ने क्लोजर रिपोर्ट को अधूरा बताया है। उन्होंने कहा, "ये दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। अगर CBI वास्तव में सच्चाई सामने लाना चाहती थी तो उसे अंतिम (क्लोजर) रिपोर्ट के साथ चैट, तकनीकी रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सहायक मामले के दस्तावेज अदालत में जमा करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए। हम इस घटिया जांच पर आधारित क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर करेंगे।"

रिपोर्ट CBI रिपोट में क्या कहा गया है? 14 जून 2020 को सुशांत के निधन के बाद उनके परिवार ने रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था और उन्हें धमकी दी थी। 5 साल चले केस के बाद इसी साल मार्च में CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दावा किया कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि सुशांत को रिया ने आत्महत्या के लिए उकसाया था।

दावा अदालत में टिक नहीं पाएगी ये कमजोर रिपोर्ट- परिवार उधर सुशांत के परिवार का आरोप है कि सिर्फ ये कह देना कि सुशांत के अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाला गया, पर्याप्त नहीं है। CBI को अपने दावे के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल लेन-देन के सबूत देने चाहिए थे। ये एक कमजोर रिपोर्ट है, जो अदालत में टिक नहीं पाएगी। ये रिपोर्ट ऊपरी जांच पर आधारित है और सच छिपाने का एक प्रयास है। परिवार ने रिपोर्ट को अधूरी बताकर इसे चुनौती देने का फैसला किया है।