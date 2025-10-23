'किस किसी को प्यार करूं 2' की रिलीज तारीख जारी, 4 दुल्हनियों में फंसेंगे कपिल शर्मा

'किस किसी को प्यार करूं 2' की रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kapilsharma)

लेखन ज्योति सिंह 01:26 pm Oct 23, 202501:26 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा अभिनीत कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'किस किसी को प्यार करूं 2' का इंतजार खत्म हो गया है। 23 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है। निर्माताओं ने फिल्म में कपिल की 4 दुल्हनियों के चेहरे से पर्दा भी उठा दिया है। बता दें कि अब्बास-मस्तान की जोड़ी द्वारा निर्देशित 'किस किसको प्यार करूं' 2015 में रिलीज हुई थी। अब लोगों को इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार है।