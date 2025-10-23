'किस किसी को प्यार करूं 2' की रिलीज तारीख जारी, 4 दुल्हनियों में फंसेंगे कपिल शर्मा
क्या है खबर?
कपिल शर्मा अभिनीत कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'किस किसी को प्यार करूं 2' का इंतजार खत्म हो गया है। 23 अक्टूबर को निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए रिलीज तारीख का खुलासा कर दिया है। निर्माताओं ने फिल्म में कपिल की 4 दुल्हनियों के चेहरे से पर्दा भी उठा दिया है। बता दें कि अब्बास-मस्तान की जोड़ी द्वारा निर्देशित 'किस किसको प्यार करूं' 2015 में रिलीज हुई थी। अब लोगों को इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार है।
रिलीज
इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज हाेगी कपिल की फिल्म
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'किस किसी को प्यार करूं 2' का टीजर साझा किया है। इसमें कपिल के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान हैं। टीजर के साथ लिखा है, 'दोगुने कन्फ्यूजन और चार गुना मस्ती के लिए तैयार हो जाइए!' इसी के साथ 'किस किसी को प्यार करूं 2' की रिलीज तारीख का खुलासा भी हो गया है। ये फिल्म 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
KAPIL SHARMA - VENUS - ABBAS-MUSTAN: 'KIS KISKO PYAAR KAROON 2' RELEASE DATE ANNOUNCED... Get ready for some masti, madness, and a whole lot of confusion as #KapilSharma returns to tickle your funny bone with #KisKiskoPyaarKaroon2.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 23, 2025
The film is set to release in cinemas on 12 Dec… pic.twitter.com/71zdScxuYA