आर्यन खान के बाद अब एक और स्टार किड की एंट्री, माता-पिता हैं साउथ के सुपरस्टार
क्या है खबर?
जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी उनकी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज हुई है, लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आर्यन अपनी पहली ही सीरीज से इंडस्ट्री में छा गए हैं और अब ऐसा ही कुछ कमाल दिखाने आ रही हैं एक और स्टार किड, जिसके माता-पिता का साउथ में खूब सिक्का चलता है। दरअसल, सूर्या और ज्योतिका की बेटी दीया ने निर्देशन जगत में कदम रख लिया है।
पदार्पण
17 की उम्र में निर्देशन की शुरुआत कर रहीं दिया
अपने माता-पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दीया ने 17 की उम्र में फिल्मी दुनिया में आगाज किया है। हालांकि, वो अभिनय जगत में नहीं, बल्कि आर्यन की तरह पर्दे के पीछे दमखम दिखाने वाली हैं। दीया ने अपने पारिवारिक बैनर 2डी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी डॉक्यू-ड्रामा शॉर्ट फिल्म 'लीडिंग लाइट' से निर्देशन की दुनिया में आगाज किया है और इसका ऐलान करते हुए उनके माता-पिता ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर शुभकामनाएं भी दी हैं।
कहानी
बॉलीवुड में महिला क्रू के जीवन को दिखाती है फिल्म
'लीडिंग लाइट' लॉस एंजिल्स के रीजेंसी थिएटर में ऑस्कर क्वालीफाइंग रन के लिए प्रदर्शित हो रही है, जो दीया के करियर की एक शानदार शुरुआत है। ये बॉलीवुड में पर्दे के पीछे रहकर लाइटनिंग का काम करने वाली महिलाओं के जीवन और उनके सफर को दिखाती है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इनकी कहानियां शायद ही कभी पर्दे पर दिखाई देती हैं। लिहाजा ऐसे विषय पर बनी फिल्म से अपनी शुरुआत करना दीया की हिम्मत को दिखाता है।
ट्विटर पोस्ट
#LeadingLight The untold stories of Women behind the scenes - A docu-drama that discusses the experiences of Women Gaffers of Bollywood. Screening for the 'Oscar qualifying run' at the Regency Theatre, LA, California ✨— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) September 26, 2025
निर्माण
सूर्या और ज्योतिका ने संभाला है फिल्म के प्रोडक्शन का काम
ये शॉर्ट फिल्म 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रीजेंसी थिएटर में हर दिन दिखाई जा रही है। अपने नए नजरिए और जबरदस्त कहानी कहने के अंदाज से 'लीडिंग लाइट' दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिल्म के निर्माता सूर्या और ज्योतिका हैं, जिन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें दीया सूर्या द्वारा निर्देशित एक डॉक्यू-ड्रामा 'लीडिंग लाइट' का समर्थन करते हुए गर्व हो रहा है। ये बॉलीवुड की महिला क्रू के जीवन पर आधारित है।
जोड़ी
साउथ में हिट है सूर्या और ज्योतिका की जोड़ी
सूर्या और ज्योतिका तमिल सिनेमा की सबसे मशहूर स्टार जोड़ियों में से एक हैं। साल 2006 में शादी के बंधन में बंधे सूर्या और ज्योतिका के 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम दीया है और छोटे बेटे का नाम देव है। अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद सूर्या और ज्योतिका हमेशा परिवार के साथ समय बिताते हैं। कुछ सालों पहलें सूर्या और ज्योतिका चेन्नई रहते थे, लेकिन फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वे मुंबई शिफ्ट हो गए।
जानकारी
ज्योतिका और सूर्या के पिछले प्रोजेक्ट
ज्योतिका पिछली बार क्राइम ड्रामा सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में शबाना आजमी के साथ नजर आई थीं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का OTT अवॉर्ड भी जीता था। उधर सूर्या ने पिछली बार पूजा हेगड़े संग आई फिल्म 'रेट्रो' से दर्शकों का दिल जीता था।