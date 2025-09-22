जैकलीन फर्नांडिस को राहत नहीं (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@jacquelienefernandez)

जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी याचिका खारिज

लेखन दीक्षा शर्मा 04:30 pm Sep 22, 202504:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पिछले काफी समय से विवादों में हैं। वह महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। अब 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जैकलीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जैकलीन की याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।