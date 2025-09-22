'दे कॉल हिम OG' का ट्रेलर जारी, आमने-सामने दिखे पवन कल्याण और इमरान हाशमी

लेखन दीक्षा शर्मा 04:07 pm Sep 22, 202504:07 pm

क्या है खबर?

जब से फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों को उत्साह सातवें आसमान पर है। जहां एक ओर इस फिल्म के हीरो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण हैं, वहीं इसमें इमरान हाशमी खूंखार खलनायक बनकर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों और टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब आखिरकार फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है।