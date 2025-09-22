'दे कॉल हिम OG' का ट्रेलर जारी, आमने-सामने दिखे पवन कल्याण और इमरान हाशमी 

LOADING...
लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 22, 2025
04:07 pm
जब से फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों को उत्साह सातवें आसमान पर है। जहां एक ओर इस फिल्म के हीरो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण हैं, वहीं इसमें इमरान हाशमी खूंखार खलनायक बनकर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म से सामने आई कलाकारों की झलकियों और टीजर ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। अब आखिरकार फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है।

जबरदस्त एक्शन करते दिखे पवन

'दे कॉल हिम OG' एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें पवन और इमरान का धाकड़ अवतार देखने को मिलेगा। ट्रेलर में पवन और इमरान आमने-सामने दिख रहे हैं। दोनों एक-दूजे से भिड़ रहे हैं। पवन का भयावह अंदाज रोंगटे खड़े करने वाला है। इस फिल्म में पवन की जोड़ी अभिनेत्री प्रियंका मोहन के साथ बनी है। वह उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में प्रकाश राज की झलक भी देखने को मिली है।

तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे इमरान

'दे कॉल हिम OG' के निर्देशन की कमान सुजीत ने संभाली है। फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इस फिल्म के जरिए इमरान तेलुगु सिनेमा में कदम रखने वाले हैं, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। 'दे कॉल हिम OG' 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को आप हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में देख पाएंगे।