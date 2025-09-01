'सनी संस्कारी...' के गाने 'बिजुरिया' पर थिरके वरुण धवन, गायक सोनू निगम ने यूं दिया साथ
क्या है खबर?
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला गाना 'बिजुरिया' 3 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है, जिसे गायक सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है। 'बिजुरिया' की रिलीज से पहले वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह सोनू के साथ जोरदार डांस करते दिख रहे हैं।
वीडियो
3 सितंबर को रिलीज होगा यह गाना
वरुण ने कैप्शन में लिखा, 'मेरा बचपन का गाना। मैं इस गाने पर स्कूल में डांस किया करता था और अपने भाई की शादी में भी मैंने इसी गाने पर डांस करते हुए मस्ती की थी। अब यही गाना मेरी फिल्म में शामिल हो रहा है। ये मेरा पसंदीदा गाना है। 3 सितंबर को रिलीज होगा।' बता दें कि 'बिजुरिया' गाना सबसे पहले साल 1999 में रिलीज हुआ था। यह गाना सोनू के एल्बम 'मौसम' का एक हिट ट्रैक था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Bijuria with the og #VarunDhawan pic.twitter.com/m9XqoG1zR3— EKTA (@vd_ke_varuniacs) September 1, 2025