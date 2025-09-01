'सनी संस्कारी...' के गाने 'बिजुरिया' पर थिरके वरुण धवन, गायक सोनू निगम ने यूं दिया साथ 

LOADING...
वरुण धवन ने 'बिजुरिया' गाने पर किया डांस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
03:57 pm
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला गाना 'बिजुरिया' 3 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है, जिसे गायक सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है। 'बिजुरिया' की रिलीज से पहले वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह सोनू के साथ जोरदार डांस करते दिख रहे हैं।

3 सितंबर को रिलीज होगा यह गाना

वरुण ने कैप्शन में लिखा, 'मेरा बचपन का गाना। मैं इस गाने पर स्कूल में डांस किया करता था और अपने भाई की शादी में भी मैंने इसी गाने पर डांस करते हुए मस्ती की थी। अब यही गाना मेरी फिल्म में शामिल हो रहा है। ये मेरा पसंदीदा गाना है। 3 सितंबर को रिलीज होगा।' बता दें कि 'बिजुरिया' गाना सबसे पहले साल 1999 में रिलीज हुआ था। यह गाना सोनू के एल्बम 'मौसम' का एक हिट ट्रैक था।

