वरुण धवन ने 'बिजुरिया' गाने पर किया डांस (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

'सनी संस्कारी...' के गाने 'बिजुरिया' पर थिरके वरुण धवन, गायक सोनू निगम ने यूं दिया साथ

लेखन दीक्षा शर्मा 03:57 pm Sep 01, 202503:57 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला गाना 'बिजुरिया' 3 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है, जिसे गायक सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है। 'बिजुरिया' की रिलीज से पहले वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह सोनू के साथ जोरदार डांस करते दिख रहे हैं।