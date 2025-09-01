LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अभिनेता अनुपम खेर ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए तस्वीरें
अनुपम खेर ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद (तस्वीर: एक्स/@AnupamPKher)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
03:43 pm
क्या है खबर?

देशभर में बड़े धूम-धाम और श्रद्धा के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, जहां भक्त गणपति बप्पा की आराधना में लीन हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने 1 सितंबर को लालबागचा राजा के दर्शन किए। इस दौरान वह गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं। अनुपम ने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं।

तस्वीरें

अनुपम ने जताया लोगों का आभार

अनुपम ने लिखा, 'आज लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना किसी VIP दर्शन के इंतजाम के गया था। वो बात अलग है भक्तों का प्यार और आयोजकों की दया भावना बनी रही। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन कमाल का अनुशासन और व्यवस्था देख कर गर्व होता है। भक्तजनों की गणपति के प्रति भावनाएं अटूट है।' इससे पहले सनी लियोनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने लालबाग के राजा का आशीर्वाद लिया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें