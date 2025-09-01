अभिनेता अनुपम खेर ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, यहां देखिए तस्वीरें

तस्वीरें

अनुपम ने जताया लोगों का आभार

अनुपम ने लिखा, 'आज लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना किसी VIP दर्शन के इंतजाम के गया था। वो बात अलग है भक्तों का प्यार और आयोजकों की दया भावना बनी रही। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन कमाल का अनुशासन और व्यवस्था देख कर गर्व होता है। भक्तजनों की गणपति के प्रति भावनाएं अटूट है।' इससे पहले सनी लियोनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने लालबाग के राजा का आशीर्वाद लिया था।