कब रिलीज होगा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर? (तस्वीर: एक्स/@DharmaMovies)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर स्थगित, निर्माताओं ने जारी की नई तारीख

लेखन दीक्षा शर्मा 06:13 pm Aug 28, 202506:13 pm

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन पिछले काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है। इस फिल्म में वरुण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। 'बवाल' के बाद यह दोनों के बीच दूसरा सहयोग है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर आज यानी 28 अगस्त को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।