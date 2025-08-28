'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर स्थगित, निर्माताओं ने जारी की नई तारीख
क्या है खबर?
अभिनेता वरुण धवन पिछले काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है। इस फिल्म में वरुण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। 'बवाल' के बाद यह दोनों के बीच दूसरा सहयोग है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर आज यानी 28 अगस्त को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।
नई तारीख
कल रिलीज होगा टीजर
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर अब 29 अगस्त को दोपहर 12:25 बजे रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने इस खबर की जानकारी देते हुए लिखा, 'दिल जोड़ने नहीं... दिल तोड़ने आ रहे हैं।' वरुण और जाह्नवी के अलावा इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और रोहित सराफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म गांधी जयंती और दशहरा के खास मौके पर यानी 2 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Dil jodne nahi...dil todne aa rahe hai.💔👀— Dharma Productions (@DharmaMovies) August 28, 2025
TEASER OUT TOMORROW AT 12:25 PM #SunnySanskariKiTulsiKumari in cinemas this Dussehra, 2nd October. pic.twitter.com/OO398XBYDl