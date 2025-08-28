'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर स्थगित, निर्माताओं ने जारी की नई तारीख

LOADING...
कब रिलीज होगा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर? (तस्वीर: एक्स/@DharmaMovies)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 28, 2025
06:13 pm
अभिनेता वरुण धवन पिछले काफी समय से फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके निर्देशन की कमान शशांक खेतान ने संभाली है। इस फिल्म में वरुण की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। 'बवाल' के बाद यह दोनों के बीच दूसरा सहयोग है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर आज यानी 28 अगस्त को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर अब 29 अगस्त को दोपहर 12:25 बजे रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने इस खबर की जानकारी देते हुए लिखा, 'दिल जोड़ने नहीं... दिल तोड़ने आ रहे हैं।' वरुण और जाह्नवी के अलावा इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल ​और रोहित सराफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म गांधी जयंती और दशहरा के खास मौके पर यानी 2 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी।

