'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 5वें दिन ही लड़खड़ाई, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कमाई

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 5वें दिन ही लड़खड़ाई, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कमाई
क्या है खबर?
अभिनेता वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे कर लिए हैं। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म की कमाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कारोबार करने के बाद वरुण और जाह्नवी की फिल्म को कारोबारी दिनों में तगड़ा झटका लगा है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।
कारोबार
5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर डामाडोल हुई फिल्म
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 3 करोड़ रुपये की कमाई की है जो चौथे दिन के मुकाबले आधी है। दरअसल, फिल्म ने चौथे दिन 7.75 कराेड़ रुपये का कारोबार किया था। तीसरे दिन इसने 7.5 करोड़, दूसरे दिन 5.5 करोड़ और पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाए थे। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कुल कमाई 33 करोड़ रुपये हुई है।
बजट
दुनियाभर में हुई इतनी कमाई
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का जादू दुनियाभर में भी फीका पड़ रहा है। इसने 4 दिनों में सिर्फ 42 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का बजट कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये है, लेकिन जिस हिसाब से कमाई हो रही है, वैसे तो बजट पार करना काफी मुश्किल लग रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है। बता दें कि इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी हैं।