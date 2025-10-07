'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' काे झटका (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@karanjohar)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 5वें दिन ही लड़खड़ाई, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Oct 07, 202510:35 am

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे कर लिए हैं। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म की कमाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कारोबार करने के बाद वरुण और जाह्नवी की फिल्म को कारोबारी दिनों में तगड़ा झटका लगा है। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कमाई के ताजा आंकड़े आ गए हैं।