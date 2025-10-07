'कांतारा चैप्टर 1' ने दीपिका-रणवीर की इस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड, देखें 5वें दिन की कमाई

कारोबार

'कांतारा चैप्टर 1' ने 5वें दिन कर भी दिखाया कमाल

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 30.50 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। इससे पहले फिल्म ने चौथे दिन 63 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 'कांतारा चैप्टर 1' का कुल कारोबार 255.75 करोड़ रुपये हो चुका है। अब ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म 300 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने की ओर बढ़ रही है।