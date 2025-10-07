'कांतारा चैप्टर 1' ने दीपिका-रणवीर की इस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड, देखें 5वें दिन की कमाई

'कांतारा चैप्टर 1' ने दीपिका-रणवीर की इस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड, देखें 5वें दिन की कमाई
क्या है खबर?
अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धमाल मचा रही है। आलम ये है कि फिल्म का जादू कारोबारी दिनों पर भी देखने को मिल रहा है। फिल्म को दर्शकाें और फिल्म समीक्षकों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'कांतारा चैप्टर 1' सोमवार की परीक्षा में भी पास हुई है। कमाई के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' ने 5वें दिन कर भी दिखाया कमाल
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 30.50 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। इससे पहले फिल्म ने चौथे दिन 63 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 'कांतारा चैप्टर 1' का कुल कारोबार 255.75 करोड़ रुपये हो चुका है। अब ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म 300 करोड़ रुपये के क्लब में प्रवेश करने की ओर बढ़ रही है।
रिकॉर्ड
10 साल पुरानी इस फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड
ऋषभ की प्रीक्वल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनियाभर में भी दम दिखा रही है। इसने 5 दिनों में दुनियाभर में 362.75 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इसके अलावा फिल्म ने 10 साल पहले रिलीज हुई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' के दुनियाभर की कमाई में पीछे छोड़ दिया है, जो 355 करोड़ रुपये था। बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है।