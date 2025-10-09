LOADING...
'मेड इन हेवन 3' पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, जानकर टूट जाएगा दिल
Oct 09, 2025
क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'मेड इन हेवन' के तीसरे सीजन का प्रशंसकों को लंबे वक्त से इंतजार है। शोभिता धूलिपाला और अर्जुन माथुर स्टारर इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। दोनों की सीजन को दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला था। तीसरे सीजन को लेकर अब एक ऐसा अपडेट आया है, जिसे जानने के बाद प्रशंसकों का दिल टूट जाएगा। शो का हिस्सा रहे अभिनेता अर्जुन माथुर ने इस पर बात की है।

पुष्टि

निर्माता नहीं बना रहे तीसरा सीजन

हालिया इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, "मेड इन हेवन सीजन 3 कब आएगा? ये सवाल हमेशा पूछा जाता है लेकिन हां, तीसरा सीजन नहीं बनेगा। अच्छा लगता अगर ये कई सीजन चलता, लेकिन हर सीजन में 4-5 साल से ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं उससे जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा।" बता दें कि 'मेड इन हेवन' में अर्जुन और शोभिता के अलावा रसिका दुग्गल और जिम सर्भ भी हैं। इसका पहला सीजन 2019 और दूसरा सीजन 2023 में आया था।