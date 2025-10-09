'मेड इन हेवन 3' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madeinheaventv)

'मेड इन हेवन 3' पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, जानकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 10:37 am Oct 09, 202510:37 am

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'मेड इन हेवन' के तीसरे सीजन का प्रशंसकों को लंबे वक्त से इंतजार है। शोभिता धूलिपाला और अर्जुन माथुर स्टारर इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं। दोनों की सीजन को दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला था। तीसरे सीजन को लेकर अब एक ऐसा अपडेट आया है, जिसे जानने के बाद प्रशंसकों का दिल टूट जाएगा। शो का हिस्सा रहे अभिनेता अर्जुन माथुर ने इस पर बात की है।