ये थी सोनम बाजवा की पहली हिंदी फिल्म (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonambajwa)

'बागी 4' से पहले इस हिंदी फिल्म में दिखीं सोनम बाजवा, बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

लेखन दीक्षा शर्मा 05:28 pm Sep 04, 202505:28 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ, हरनाज सिंधू और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एडवांस बुकिंग देख ट्रेड पंडितों ने अनुमान लगाया है कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत औसत रहेगी। सोनम बाजवा ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है। यह उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है। आइए जानते हैं सोनम की पहली हिंदी फिल्म कौन-सी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।