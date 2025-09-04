'बागी 4' से पहले इस हिंदी फिल्म में दिखीं सोनम बाजवा, बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ, हरनाज सिंधू और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' को 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एडवांस बुकिंग देख ट्रेड पंडितों ने अनुमान लगाया है कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत औसत रहेगी। सोनम बाजवा ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है। यह उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है। आइए जानते हैं सोनम की पहली हिंदी फिल्म कौन-सी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया।
बाला
'बाला' थी सोनम की पहली हिंदी फिल्म
सोनम ने साल 2019 में आई फिल्म 'बाला' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। इसमें उन्होंने स्वस्ति की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के हीरो आयुष्मान खुराना थे। भूमि पेडनेकर और यामी गौतम ने भी इसमें अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था। अमर कौशिक इस फिल्म के निर्देशक तो दिनेश विजान इसके निर्माता हैं। इस व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म को काफी पसंद किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर भी यह सुपरहिट साबित हुई।
कमाई
'बाला' ने कमाए थे इतने करोड़ रुपये
'बाला' ने दुनियाभर में 162 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि भारत में यह 116.38 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म को बनाने में केवल 35 करोड़ रुपये लगे थे। फिल्म 'बाला' एक ऐसे युवक (आयुष्मान) की कहानी है जो समय से पहले गंजेपन का शिकार हो जाता है। आत्मविश्वास खोने के बाद वह कई उपाय आजमाता है। इसी सफर में उसे सच्चे प्यार, आत्म-स्वीकृति और खूबसूरती के असली मायने समझ आते हैं।