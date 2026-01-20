'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग में अच्छी शुरुआत

'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में काटा गदर, सनी देओल पहले दिन तूफान लाने को तैयार

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Jan 20, 202603:52 pm

सनी देओल की देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इससे पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 1997 की क्लासिक युद्ध फिल्म 'बॉर्डर' की इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल ने संकेत दे दिया है कि नए साल में यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तूफान बनकर दस्तक देगी। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' पहले दिन संभावित 40 करोड़ रुपये से खाता खोल सकती है।