'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में काटा गदर, सनी देओल पहले दिन तूफान लाने को तैयार
क्या है खबर?
सनी देओल की देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इससे पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 1997 की क्लासिक युद्ध फिल्म 'बॉर्डर' की इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल ने संकेत दे दिया है कि नए साल में यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तूफान बनकर दस्तक देगी। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर 2' पहले दिन संभावित 40 करोड़ रुपये से खाता खोल सकती है।
एडवांस बुकिंग
एडवांस बुकिंग में 'बॉर्डर 2' ने 55,223 टिकटों की बिक्री की
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने 19 जनवरी तक देश के 3 सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स में 13,500 टिकटों की बिक्री कर ली थी। वहींसैकनिल्क के अनुसार, 20 जनवरी की दोपहर तक इसने देशभर में कुल 55,223 टिकट बेच दिए हैं। 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले यानी, 23 जनवरी को हो रही है। जानकारों का मानना है कि भारत में पहले दिन 40 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ, फिल्म त्योहार छुट्टी तक अच्छा कारोबार कर लेगी।
रिकॉर्ड
क्या 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'बॉर्डर 2'?
साल 2023 में रिलीज फिल्म 'गदर 2' के जरिए सनी ने सिल्वर स्क्रीन पर दमदार वापसी की थी। इसने पहले दिन भारत में 40.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। अब देखना होगा कि 'बॉर्डर 2' पहले दिन इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाती है या नहीं। फिल्म में सनी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं जिससे लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभिनेत्री सोनम बाजवा और मोना सिंह भी इसका हिस्सा हैं।