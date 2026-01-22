सनी देओल की पिछली 5 फिल्मों का हाल, कहीं ताबड़तोड़ कमाई तो कहीं सिनेमाघर पड़े खाली

सनी देओल फिल्म ' बॉर्डर 2 ' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़ी जंग से पहले सनी का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? पिछले कुछ सालों में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 'अर्श से फर्श' तक का सफर देखा है। जहां 'गदर 2' ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, वहीं उनकी कुछ फिल्में खामोशी से गुजर गईं। एक नजर सनी की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस सफर पर।

#1 'जाट' सनी की फिल्म 'जाट' को लेकर खूब शोर हुआ और वो इसलिए कि इस फिल्म में उनके उसी पुराने 'मास एक्शन' अवतार को वापस लाने की एक कोशिश थी, जिसने उन्हें 90 के दशक का सुपरस्टार बनाया था। इसमें रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, सैयामी खेर और विनीत कुमार सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम रोल में हैं। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 88 करोड़ कमाए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था।

#2 'गदर 2' 'गदर 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक 'सुनामी' की तरह आई। 22 साल बाद तारा सिंह और सकीना की कहानी ने बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल दिए। ये फिल्म 500 करोड़ रुपये के क्लब में सबसे तेजी से शामिल होने वाली फिल्मों में से एक बनी। इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म ने कई हफ्तों तक सिनेमाघरों को 'हाउसफुल' रखा, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 20 साल बाद वैसी भीड़ देखी गई।

#3 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' सनी अक्सर अपनी 'मास एक्शन' फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वहीं फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' में उन्होंने एक संजीदा पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाकर सबको हैरान कर दिया। आर बाल्की के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी के साथ दुलकर सलमान ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म को समीक्षकोंं ने सराहा, पर बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं किया। 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म दुनियाभर में 13 करोड़ रुपये कमा पाई।

