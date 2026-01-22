'बॉर्डर 2' को रिलीज से पहले झटका, इन देशों ने फिल्म दिखाने से किया साफ इनकार

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर जहां भारत में जबरदस्त उत्साह है और फैंस 23 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं रिलीज से ठीक पहले फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों ने 'बॉर्डर 2' की रिलीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान विरोधी कंटेंट की वजह से UAE, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों ने इसे सिनेमाघरों में दिखाने से साफ इनकार कर दिया है।

प्रतिबंध इन 7 देशों में रिलीज नहीं होगी फिल्म बॉलीवुड हंगामा को सूत्र ने बताया कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे 6 देशों में 'बॉर्डर 2' रिलीज नहीं होगी। ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि जिन फिल्मों में 'पाकिस्तान विरोधी' कंटेंट माना जाता है, उन्हें इस क्षेत्र (खाड़ी देशों) में रिलीज की अनुमति नहीं मिलती। इसके बावजूद, 'बॉर्डर 2' की टीम ने मंजूरी दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं।

रजामंदी धुरंधर' को भी नहीं मिली थी इजाजत रिलीज में अब 1 दिन भी पूरा नहीं बचा है और उम्मीद अब भी है कि शायद फिल्म पास हो जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है। हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को भी इसी क्षेत्र (खाड़ी देशों) में रिलीज करने की इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि, 'बॉर्डर 2' के निर्माता अच्छी तरह जानते हैं कि अगर फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही तो कमाई के मामले में ये आसमान छू लेगी।

उम्मीद 'धुरंधर' के नक्शेकदम पर 'बॉर्डर 2'? 'धुरंधर' ने भी बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ प्रदर्शन किया था। खाड़ी देशों में रिलीज न होने के बावजूद फिल्म की सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निर्माताओं को पूरी उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' भी उसी नक्शेकदम पर चलते हुए ऐतिहासिक कमाई करेगी। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' देशभर में करीब 5,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। 21 जनवरी की सुबह तक फिल्म के 13,769 शोज की प्री-बुकिंग हुई है और 1.82 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

