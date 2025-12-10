'बिग बॉस 19' के बाद नए विवाद में फंसे अमाल मलिक, सार्वजनिक माफी की हुई मांग
क्या है खबर?
बॉलीवुड गायक अरमान मलिक के भाई और संगीतकार अमाल मलिक नए विवाद में फंस गए हैं। उन पर फिल्म 'कबीर सिंह' के गाने 'बेखयाली' की उत्पत्ति के बारे में "झूठ और निराधार" दावा करने का आरोप लगा है। संगीत की दुनिया के मशहूर जोड़े सचेत-परंपरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अमाल की खूब आलोचना की है। उन्होंने वीडियो में बताया कि खुद की मानसिक शांति और किसी को बेनकाब करने के लिए उनका बोलना जरूरी था।
भड़ास
सचेत-परंपरा ने अमाल पर निकाली भड़ास
सचेत-परंपरा ने अमाल के झूठे दावे पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, "ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। हमने नहीं सोचा था कि हम इन बातों को स्पष्ट करेंगे। हम बेखयाली की बात कर रहे हैं , जिसे अमाल ने कुछ समय पहले बनाने का दावा किया है। हमारे पास कबीर सिंह टीम के साथ हुई पूरी बातचीत है। " उन्होंने बताया कि 'बेखयाली' पूरी तरह से सचेत-परंपरा की रचना है। इसके अलावा, अमाल से सार्वजनिक माफी की मांग की।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Sachet and Parampara are sending a legal notice to #AmaalMallik, saying he lied about them and tried to damage their image without any proof.— Stock Baatcheet (@Stock_baatcheet) December 10, 2025
They are also providing evidence to support their side.
Kya amaal mallik chor hai !!#BiggBoss19 #BB19 #FarrhanaBhatt #TanyaMittal… https://t.co/lwy6WzHnD1 pic.twitter.com/mU7vn1iITz