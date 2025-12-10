अमाल मलिक विवाद में फंसे

'बिग बॉस 19' के बाद नए विवाद में फंसे अमाल मलिक, सार्वजनिक माफी की हुई मांग

02:22 pm Dec 10, 2025

क्या है खबर?

बॉलीवुड गायक अरमान मलिक के भाई और संगीतकार अमाल मलिक नए विवाद में फंस गए हैं। उन पर फिल्म 'कबीर सिंह' के गाने 'बेखयाली' की उत्पत्ति के बारे में "झूठ और निराधार" दावा करने का आरोप लगा है। संगीत की दुनिया के मशहूर जोड़े सचेत-परंपरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अमाल की खूब आलोचना की है। उन्होंने वीडियो में बताया कि खुद की मानसिक शांति और किसी को बेनकाब करने के लिए उनका बोलना जरूरी था।