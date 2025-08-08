'बॉर्डर 2' को लेकर आया ये धांसू अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsunnydeol)

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर आया ये धांसू अपडेट, जानिए कब आएगा टीजर

लेखन दीक्षा शर्मा 05:15 pm Aug 08, 202505:15 pm

क्या है खबर?

जब से 'बॉर्डर 2' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। वे फिल्म के हर छोटे-बड़े अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म है। अब 'बॉर्डर 2' से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे।