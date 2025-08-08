सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर आया ये धांसू अपडेट, जानिए कब आएगा टीजर
क्या है खबर?
जब से 'बॉर्डर 2' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। वे फिल्म के हर छोटे-बड़े अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर ड्रामा फिल्म है। अब 'बॉर्डर 2' से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे।
रिपोर्ट
टीजर के साथ सामने आएगी रिलीज तारीख
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' के टीजर को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म का टीजर 70 सेंकड लंबा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 'बॉर्डर 2' का टीजर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर यानी 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। 'बॉर्डर 2' के टीजर के साथ इस फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान होगा।
टीजर
23 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी फिल्म
एक सूत्र ने कहा, "बॉर्डर 2 एक देशभक्ति फिल्म है और इसका टीजर 15 अगस्त को जारी करने से बेहतर समय और क्या हो सकता है। टीजर में भारत बनाम पाकिस्तान पहलू की एक झलक दिखाई जाएगी। इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।" 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं। जेपी दत्ता और भूषण कुमार मिलकर इस फिल्म काे बना रहे हैं।