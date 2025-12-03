धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित

धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित, भावुक दिखे सनी और बॉबी देओल

लेखन ज्योति सिंह 03:46 pm Dec 03, 202503:46 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई स्थित घर में निधन हो गया था। उनकी अस्थियों को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सनी के बड़े बेटे करण देओल भी मौजूद रहे। वीडियो में सनी और बॉबी भावुक नजर आ रहे हैं।