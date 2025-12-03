LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित, भावुक दिखे सनी और बॉबी देओल
धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित, भावुक दिखे सनी और बॉबी देओल
धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित

धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित, भावुक दिखे सनी और बॉबी देओल

लेखन ज्योति सिंह
Dec 03, 2025
03:46 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई स्थित घर में निधन हो गया था। उनकी अस्थियों को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सनी के बड़े बेटे करण देओल भी मौजूद रहे। वीडियो में सनी और बॉबी भावुक नजर आ रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

गुस्सा

पैपराजी पर गुस्सा करते दिखे सनी

सनी, बॉबी, करण और परिवार के अन्य सदस्य, धर्मेंद्र के अनुष्ठान के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सनी को वहां मौजूद पैपराजी पर भड़कते हुए देखा गया। अभिनेता गुस्से में वहां मौजूद एक शख्स से कहते हैं, 'कितने पैसे चाहिए तेरे को।' वीडियो देखने के बाद लोग भी सनी का समर्थन करते हुए परिवार की निजता का सम्मान न करने के लिए पैपराजी को ट्रोल कर रहे हैं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

Advertisement