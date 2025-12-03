धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार में किया गया विसर्जित, भावुक दिखे सनी और बॉबी देओल
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई स्थित घर में निधन हो गया था। उनकी अस्थियों को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सनी के बड़े बेटे करण देओल भी मौजूद रहे। वीडियो में सनी और बॉबी भावुक नजर आ रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
The atmosphere in #Haridwar turned emotional as #Bollywood legend Dharmendra’s ashes arrived. The Deol family performed the last rites at #Pilibhit House ghats, with #SunnyDeol and other family members present, amid heightened security. pic.twitter.com/lG7Y11DdN5— Upendrra Rai (@UpendrraRai) December 3, 2025
गुस्सा
पैपराजी पर गुस्सा करते दिखे सनी
सनी, बॉबी, करण और परिवार के अन्य सदस्य, धर्मेंद्र के अनुष्ठान के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सनी को वहां मौजूद पैपराजी पर भड़कते हुए देखा गया। अभिनेता गुस्से में वहां मौजूद एक शख्स से कहते हैं, 'कितने पैसे चाहिए तेरे को।' वीडियो देखने के बाद लोग भी सनी का समर्थन करते हुए परिवार की निजता का सम्मान न करने के लिए पैपराजी को ट्रोल कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
SHAMELESS MEDIA 🤦🤦🤦— CineAlpha (@CineAlpha1) December 3, 2025
“Paisa chahiye? kitne paise chahiye Tere ko?”
This happened during Dharam Ji’s asthi visarjan in Haridwar, when someone started secretly filming the family.#SunnyDeol’s reaction makes complete sense — anyone would snap in that moment.
There’s a time and… pic.twitter.com/jl4gitEMch