दुलकर सलमान-राणा दग्गुबाती फिल्म इंडस्ट्री में काम को लेकर क्या बोले?

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर दुलकर सलमान-राणा दग्गुबाती ने प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 03:05 pm Dec 03, 202503:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सिनेमा जगत में 8 घंटे शूटिंग शिफ्ट का अनुरोध किया था। अभिनेता दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। दोनों हाल ही में एक इंटरव्यू का हिस्सा बने, जिसमें सलमान ने बताया कि कैसे वह अपने प्रोडक्शन टीम में किसी को एक दिन की छुट्‌टी देना चाहते हैं, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देते हैं। इसकी बजाए वो काम खत्म करके घर जाने की कोशिश करते हैं।