दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर दुलकर सलमान-राणा दग्गुबाती ने प्रतिक्रिया दी
क्या है खबर?
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सिनेमा जगत में 8 घंटे शूटिंग शिफ्ट का अनुरोध किया था। अभिनेता दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। दोनों हाल ही में एक इंटरव्यू का हिस्सा बने, जिसमें सलमान ने बताया कि कैसे वह अपने प्रोडक्शन टीम में किसी को एक दिन की छुट्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देते हैं। इसकी बजाए वो काम खत्म करके घर जाने की कोशिश करते हैं।
प्रतिक्रिया
सलमान ने 8 घंटे शिफ्ट पर दी प्रतिक्रिया
हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में सलमान ने कहा, "मलयालम सिनेमा में, आप बस चलते रहते हैं। कलाकार और क्रू 'पैकअप' सुनकर तालियां बजाते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह कब खत्म होगा। शूटिंग का अतिरिक्त दिन जोड़ना निर्माता पर बोझ है। इसके बजाय, सभी को पिछले दिन ही काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयास या अतिरिक्त घंटे भी लगाने चाहिए।"
बयान
राणा ने कही ये बात
राणा ने बातचीत में कहा, "सिनेमा कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। आप या तो इसमें रहना चुनते हैं या नहीं। यह कोई फैक्ट्री नहीं है जहां 8 घंटे में शूटिंग पूरी हो जाए। हम 8 घंटे बैठकर बेहतर सीन कर सकते हैं, या 50 घंटे बैठकर भी कुछ नहीं कर सकते।" दरअसल, कुछ महीने पहले दीपिका ने फिल्मांकन के दौरान प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम करने से इनकार किया था। इस मुद्दे पर खूब बहस छिड़ी थी।