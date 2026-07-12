गोविंदा के रिश्तों पर पत्नी सुनीता आहूजा बोलीं- कोई भी हीरो दूध का धुला नहीं होगा

दो टूक

इंडस्ट्री में कोई हीरो दूध का धुला नहीं होगा- सुनीता

'लॉक अप 2' से बाहर आने के बाद 'द फ्री प्रेस जर्नल' से सुनीता ने शादी में बेवफाई पर खुलकर बात की। उन्होंने एक अभिनेता की पत्नी होने का अपना अनुभव साझा किया। सुनीता बोलीं, "भरोसा बहुत बड़ी चीज है। मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी हीरो दूध का धुला होगा। हमसे ज्यादा तो वो लोग हीरोइनों के साथ समय बिताते हैं तो ये आपके प्यार पर निर्भर है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं।"