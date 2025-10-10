LOADING...
सुनील शेट्‌टी ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्या है मामला?
लेखन ज्योति सिंह
Oct 10, 2025
05:04 pm
अभिनेता सुनील शेट्‌टी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बार वजह कोई प्रोजेक्ट या ट्वीट नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग है, जिसके लिए अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता का दावा है कि कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से बिना अनुमति, उनकी और नातिन इवारा की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं। आइए जानते हैं, कोर्ट ने इसपर क्या फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने 10 अक्टूबर को अभिनेता के वकील बीरेंद्र सराफ की सुनवाई की, और याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया। दरअसल, वकील ने अदालत से कहा कि सुनील और उनकी नातिन इवारा की डीपफेक तस्वीरें बनाई जा रही हैं। बिना अनुमति तस्वीरों का इस्तेमाल, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। अभिनेता ने मांग की कि सभी संबंधित वेबसाइटों से उनकी तस्वीरों को हटाने और भविष्य में उनका उपयोग रोकने के निर्देश दिया जाएं।

ये सितारे भी कर चुके अदालत का रुख

बता दें कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार, ऐसे अधिकार हैं, जो किसी व्यक्ति को बिना अनमति उसकी तस्वीर, आवाज, नाम, हस्ताक्षर या फिर बोलने के तरीके का गलत इस्तेमाल होने से बचाने की सुरक्षा प्रदान कराते हैं। अभिनेता सुनील से पहले भी कई सितारे बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। पिछले महीने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।