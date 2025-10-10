सुनील शेट्‌टी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@suniel.shetty)

सुनील शेट्‌टी ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्या है मामला?

लेखन ज्योति सिंह 05:04 pm Oct 10, 202505:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सुनील शेट्‌टी किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बार वजह कोई प्रोजेक्ट या ट्वीट नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग है, जिसके लिए अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता का दावा है कि कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से बिना अनुमति, उनकी और नातिन इवारा की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं। आइए जानते हैं, कोर्ट ने इसपर क्या फैसला सुनाया।